В Україні 12 листопада прогріється до 11 тепла, лише в Карпатах мокрий сніг з дощем

В більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

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В Україні 12 листопада утримається суха погода, лише в Карпатах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. У решті областей хмарно з проясненнями, без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Також синоптики прогнозують в більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

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