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У КМДА пояснили, як можна оформити дозвіл на розміщення вивісок у Києві

09:56, 12 листопада 2024
У столиці другий місяць функціонує оновлений сервіс подання заяв про розміщення вивісок.
У КМДА пояснили, як можна оформити дозвіл на розміщення вивісок у Києві
Джерело фото: Андрій Скакодуб / POOL / Уніан
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У столиці запустили оновлений сервіс подання заяв про розміщення вивісок.

Таким чином отримати дозвіл на розміщення вивісок можна двома способами: звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скориставшись оновленим онлайн-серсвіом за посиланням.

Нагадаємо, у столиці розробили нову версію сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски, щоб зробити цей процес максимально простим і зрозумілим. Тепер заяви та необхідні документи можна подати в електронному вигляді через оновлений портал.

«Київ став першим містом в Україні, яке впровадило такий онлайн-сервіс для бізнесу, що свідчить про його готовність до цифрових трансформацій і прагнення зробити взаємодію з міськими органами влади максимально зручною та ефективною», – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Вхід до системи здійснюється за допомогою особистого електронного цифрового підпису, що забезпечує високий рівень безпеки та зручності. Окрім того, користувачі можуть відстежувати статус своєї заявки онлайн, що значно скорочує час очікування та виключає необхідність фізичного відвідування ЦНАПу. Після перевірки Управлінням з питань реклами відповідності поданих документів вимогам заявник отримує рішення разом із документами безпосередньо у своєму особистому кабінеті на порталі.

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ЦНАП

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