У лікарні померла друга дитина, яка отруїлася грибами на Тернопільщині

Лікарі не змогли врятувати життя пацієнтки, яка поступила до них у важкому стані після отруєння грибами.

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Поліція Тернопільщини повідомила про смерть іще однієї дитини – 13-річної дівчинки з багатодітної родини через отруєння грибами. Дівчинка померла в лікарні Охматдит 10 листопада.

Як пишуть у поліції, лікарі не змогли врятувати життя пацієнтки, яка поступила до них 30 жовтня у важкому стані після.

«Це вже третя смерть. Першого листопада помер чоловік 1965 року народження, а наступного дня – малолітня донька його співмешканки», - вказують у поліції.

Як раніше стало відомо, на Тернопільщині восьмеро дітей віком від трьох до сімнадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері отруїлися грибами.

«Родина отруїлася грибами ще 27 жовтня, але до лікарні за меддопомогою вони звернулися лише на третій день», - зауважили у поліції.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Триває слідство.

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