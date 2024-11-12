Що потрібно для дострокового виходу з відпустки по догляду за дитиною

Держпраці пояснює, що роботодавця потрібно повідомити про дострокове припинення відпустки по догляду за дитиною не пізніше ніж за 10 календарних днів до її завершення.

Державна служба з питань праці пояснює, який порядок дострокового виходу з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зазначається, що відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України, про дострокове припинення відпустки по догляду за дитиною потрібно повідомити роботодавця не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки.

Про такий намір зазначається у відповідній заяві, на підставі якої роботодавець видає наказ про достроковий вихід з декретної відпустки.

Раніше ми повідомляли, коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника.

Також пояснювалося, яким чином надається відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами в разі призупинення дії трудового договору.

А ще писали, якої тривалості надається щорічна відпустка під час війни.

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