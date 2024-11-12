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Что нужно для досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком

07:54, 12 ноября 2024
Гоструда объясняет, что работодателю следует сообщить о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком не позднее чем за 10 календарных дней до его завершения.
Что нужно для досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какой порядок досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Отмечается, что согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины, о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком следует уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения такого отпуска.

О таком намерении указывается в соответствующем заявлении, на основании которого работодатель выдает приказ о досрочном выходе из декретного отпуска.

Ранее мы сообщали, когда работодатель должен предоставить отпуск без сохранения зарплаты по требованию работника.

Также объяснялось, каким образом предоставляется отпуск по беременности и родам в случае приостановления действия трудового договора.

А еще писали, какой продолжительности предоставляется ежегодный отпуск во время войны.

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Гоструда отпуск

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