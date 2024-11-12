Что нужно для досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком

Гоструда объясняет, что работодателю следует сообщить о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком не позднее чем за 10 календарных дней до его завершения.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какой порядок досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Отмечается, что согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины, о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком следует уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения такого отпуска.

О таком намерении указывается в соответствующем заявлении, на основании которого работодатель выдает приказ о досрочном выходе из декретного отпуска.

Ранее мы сообщали, когда работодатель должен предоставить отпуск без сохранения зарплаты по требованию работника.

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