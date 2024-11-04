Когда работодатель должен предоставить отпуск без сохранения зарплаты по требованию работника — список

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки ряду работников.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда рассказали, в каких случаях работодатель во время действия военного положения обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты по требованию работника.

Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины «Об отпусках».

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки таким категориям работников (кроме работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры):

матери или отцу, который воспитывает детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющей двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, – продолжительностью до 14 календарных дней;

матери или другим лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста;

матери или другому лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком, по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории;

участникам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, статус которых установлен в соответствии с законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» – продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной – продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы – продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;

лицам с инвалидностью I и II групп – продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;

лицам, которые вступают в брак – продолжительностью до 10 календарных дней;

работникам в случае смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерки), братьев, сестер – продолжительностью до семи календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и назад; других родных – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно;

работникам по уходу за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;

работникам для завершения санаторно-курортного лечения – продолжительностью, определенной в медицинском заключении;

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, – продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно;

работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющих индивидуальный план подготовки, – продолжительностью, необходимой для проезда в местонахождение высшего учебного заведения или заведения науки и обратно;

совместителям – на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

ветеранам труда – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;

работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, – продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и в обратном направлении. При наличии двух или более детей указанного возраста такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка;

работникам на период проведения в соответствующем населенном пункте антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях с учетом времени, необходимого для возвращения к месту работы, но не более семи календарных дней после принятия решение о прекращении антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях.

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