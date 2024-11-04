Усиление ПВО и разработка решений против КАБов — Зеленский провел Ставку

Также были заслушаны доклады о собственном украинском производстве оружия.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которой обсудили усиление противовоздушной обороны.

«Был доклад и. о. командующего Воздушными Силами Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора. Усиление ПВО в наиболее нуждающихся регионах, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп», — рассказал Зеленский.

По его словам, рф использует примерно в десять раз больше шахедов, чем прошлой осенью.

Также на Ставке были доклады о собственном производстве – снаряды, оружие, техника, средства РЭБ, дроны.

«Рассмотрели 3-5-летние контракты, предлагаемые украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей», - сообщил Зеленский.

В завершение был заслушан доклад главкома ВСУ Александра Сырского о применении таких дальнобойных дронов и планировании операций.

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