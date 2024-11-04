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Посилення ППО і розробка рішень проти КАБів — Зеленський провів Ставку

16:10, 4 листопада 2024
Також були заслухані доповіді про власне українське виробництво зброї.
Посилення ППО і розробка рішень проти КАБів — Зеленський провів Ставку
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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили  посилення протиповітряної оборони.

«Була доповідь в. о. командувача Повітряних Сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп», — розповів Зеленський.

За його словами, рф використовує приблизно вдесятеро більше шахедів, ніж минулої осені.

Також на Ставці були доповіді про власне виробництво — снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони. 

«Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників», — повідомив Зеленський. 

На завершення була заслухана доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів і планування операцій.

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Володимир Зеленський

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