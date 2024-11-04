Посилення ППО і розробка рішень проти КАБів — Зеленський провів Ставку

Також були заслухані доповіді про власне українське виробництво зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони.

«Була доповідь в. о. командувача Повітряних Сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп», — розповів Зеленський.

За його словами, рф використовує приблизно вдесятеро більше шахедів, ніж минулої осені.

Також на Ставці були доповіді про власне виробництво — снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони.

«Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників», — повідомив Зеленський.

На завершення була заслухана доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів і планування операцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.