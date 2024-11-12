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В больнице умер второй ребенок, который отравился грибами на Тернопольщине

09:03, 12 ноября 2024
Врачи не смогли спасти жизнь пациентки, поступившей к ним в тяжелом состоянии после отравления грибами.
В больнице умер второй ребенок, который отравился грибами на Тернопольщине
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Полиция Тернопольщины сообщила о смерти еще одного ребенка – 13-летней девочки из многодетной семьи из-за отравления грибами. Девочка скончалась в больнице Охматдет 10 ноября.

Как пишут в полиции, врачи не смогли спасти жизнь пациентки, поступившей к ним 30 октября в тяжелом состоянии.

«Это уже третья смерть. Первого ноября умер мужчина 1965 года рождения, а на следующий день – малолетняя дочь его сожительницы», - указывают в полиции.

Как ранее стало известно, на Тернопольщине восемь детей от трех до семнадцати лет, семеро из которых родные братья и сестры, а также сожитель матери отравились грибами.

«Семья отравилась грибами еще 27 октября, но в больницу за медпомощью они обратились только на третий день», - отметили в полиции.

По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Матери грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается следствие.

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