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В КГГА объяснили, как можно оформить разрешение на размещение вывесок в Киеве

09:56, 12 ноября 2024
В столице второй месяц функционирует обновленный сервис подачи заявлений о размещении вывесок.
В КГГА объяснили, как можно оформить разрешение на размещение вывесок в Киеве
Источник фото: Андрей Скакодуб / POOL / Униан
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В столице запустили обновленный сервис подачи заявлений о размещении вывесок.

Таким образом, получить разрешение на размещение вывесок можно двумя способами: обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или воспользовавшись обновленным онлайн-сервисом по ссылке.

Напомним, в столице разработали новую версию сервиса для предоставления сообщений о размещении вывески, чтобы сделать этот процесс максимально простым и понятным. Теперь заявления и необходимые документы можно подать в электронном виде через обновленный портал.

«Киев стал первым городом в Украине, который внедрил такой онлайн-сервис для бизнеса, что свидетельствует о его готовности к цифровым трансформациям и стремлении сделать взаимодействие с городскими органами власти максимально удобным и эффективным», – отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

Вход в систему осуществляется с помощью личной электронной цифровой подписи, что обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства. Кроме того, пользователи могут отслеживать статус своей заявки онлайн, что значительно сокращает время ожидания и исключает необходимость физического посещения ЦНАПа. После проверки Управлением по вопросам рекламы соответствия поданных документов требованиям заявитель получает решение вместе с документами непосредственно в своем личном кабинете на портале.

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ЦНАП

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