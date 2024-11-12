В Украине 12 ноября прогреется до 11 тепла, только в Карпатах мокрый снег с дождем

В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

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В Украине 12 ноября будет держаться сухая погода, лишь в Карпатах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. В остальных областях облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Также синоптики прогнозируют в большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​2-7° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

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