Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо розвитку системи конфіденційного зв’язку

Законопроект визначає створення правових основ функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі в умовах використання новітніх технологій.

Фото: uss.gov.ua

Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу законопроект № 10273 «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі».

Законопроект визначає створення правових основ функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі в умовах використання новітніх технологій.

Закон України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» розроблений у 2002 році не врегульовує питань технологічних змін, що відбуваються. Зараз тривають роботи зі створення захищеного вузла (системи) взаємоз’єднання спеціальних інформаційно-комунікаційних систем (мереж) для забезпечення взаємодії і міжвідомчого обміну інформацією з обмеженим доступом у мирний час та у період надзвичайного чи воєнного стану.

Впровадження цієї системи потребує правового врегулювання, що й реалізовує законопроект вводячи нові терміни та поняття.

Прийняття Закону дозволить операторам НСКЗ надавати більш широкий спектр сучасних послуг конфіденційного зв’язку. Також оператори зможуть використовувати під час будівництва, модернізації та забезпечення функціонування НСКЗ новітні технології.

Також законопроект приводить закони про Національну систему конфіденційного зв’язку та про основні засади забезпечення кібербезпеки України у відповідність до Закону про електронні комунікації.

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