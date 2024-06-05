На Одещині чоловік через ревнощі кочергою забив свою співмешканку до смерті

Жителя Одеського району затримано за підозрою у смертельному побитті співмешканки.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

На Одещині затримали чоловіка, який підозрюється у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своїй співмешканці, що призвели до її смерті. Причиною агресії стала ревнощі після того, як жінка розмовляла з односельчанином біля будинку.

Інцидент стався після святкування дня народження батька підозрюваного. 34-річна жінка та її 37-річний чоловік разом святкували, коли закінчилося спиртне, чоловік пішов до магазину за додатковим алкоголем. Повернувшись додому, він побачив, як його співмешканка розмовляє з односельчанином, який під’їхав до їхнього будинку. Розлючений і приревнувавши, чоловік почав сваритися з жінкою та бити її.

Конфлікт продовжився в оселі, де підозрюваний нещадно побив жінку руками та металевою кочергою. Після цього співмешканці розійшлись по різних кімнатах. Вранці чоловік знайшов жінку у важкому стані та викликав швидку допомогу, але до приїзду медиків вона померла.

Поліція встановила, що смерть жінки настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Точну причину смерті визначать судово-медичні експерти.

Чоловіку повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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