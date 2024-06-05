В Одесской области мужчина из-за ревности кочергой забил свою сожительницу до смерти

Житель Одесского района задержан по подозрению в смертельном избиении сожительницы.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений своей сожительнице, которые привели к ее смерти. Причиной агрессии стала ревность после того, как женщина разговаривала с односельчанином возле дома.

Инцидент произошел после празднования дня рождения отца подозреваемого. 34-летняя женщина и ее 37-летний муж вместе праздновали, когда закончилось спиртное, мужчина пошел в магазин за дополнительным алкоголем. Вернувшись домой, он увидел, как его сожительница разговаривает с односельчанином, который подъехал к их дому. Разъяренный и приревновав, мужчина начал ссориться с женщиной и бить ее.

Конфликт продолжился в доме, где подозреваемый беспощадно избил женщину руками и металлической кочергой. После этого сожители разошлись по разным комнатам. Утром мужчина нашел женщину в тяжелом состоянии и вызвал скорую помощь, но до приезда медиков она умерла.

Полиция установила, что смерть женщины наступила в результате полученных телесных повреждений. Точную причину смерти определят судебно-медицинские эксперты.

Мужчине сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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