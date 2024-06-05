Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области мужчина из-за ревности кочергой забил свою сожительницу до смерти

22:54, 5 июня 2024
Житель Одесского района задержан по подозрению в смертельном избиении сожительницы.
В Одесской области мужчина из-за ревности кочергой забил свою сожительницу до смерти
Источник фото: od.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений своей сожительнице, которые привели к ее смерти. Причиной агрессии стала ревность после того, как женщина разговаривала с односельчанином возле дома.

Инцидент произошел после празднования дня рождения отца подозреваемого. 34-летняя женщина и ее 37-летний муж вместе праздновали, когда закончилось спиртное, мужчина пошел в магазин за дополнительным алкоголем. Вернувшись домой, он увидел, как его сожительница разговаривает с односельчанином, который подъехал к их дому. Разъяренный и приревновав, мужчина начал ссориться с женщиной и бить ее.

Конфликт продолжился в доме, где подозреваемый беспощадно избил женщину руками и металлической кочергой. После этого сожители разошлись по разным комнатам. Утром мужчина нашел женщину в тяжелом состоянии и вызвал скорую помощь, но до приезда медиков она умерла.

Полиция установила, что смерть женщины наступила в результате полученных телесных повреждений. Точную причину смерти определят судебно-медицинские эксперты.

Мужчине сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что для формирования Реестра «Оберег» ЦИК, ГМС и Налоговая передают данные только о призывниках от 17 до 25 лет

Ранее было предусмотрено, что в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и ГМС передают данные по всем гражданам с 18 до 60 лет – Верховная Рада приняла изменения.

В судах вводятся Правила организации эффективного судопроизводства – в Киевском апелляционном суде состоялся круглый стол, где обсудили их цель, общее видение и перспективы

Киевский апелляционный суд совместно с коллегами из судебного сообщества, международными партнерами, представителями адвокатуры и прокуратуры обсудили перспективы введения в судах Правил организации эффективного судопроизводства.

Адвокат, предлагавший взятку в 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП, получил подозрение

НАБУ объявило подозрение адвокату одного из столичных АО, разоблаченного на предложения взятки детективу НАБУ и прокурору САП.

Верховная Рада одобрила доплату госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, до половины зарплаты за такое сотрудничество

Украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать до 50% зарплаты – Рада одобрила законопроект в первом чтении.

Возобновить «люстрацию» судей и провести проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда – что предполагает матрица реформ от Кабмина

Также матрица реформ предполагает внесение изменений в УПК, расширение полномочий заместителя главы САП, аудит НАБУ, реформу БЭБ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду