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Работники ТЦК должны применять украинский язык при исполнении служебных обязанностей – Тарас Кремень

16:24, 5 июня 2024
Языковой омбудсмен напомнил сотрудникам ТЦК о законе о государственном языке.
Работники ТЦК должны применять украинский язык при исполнении служебных обязанностей – Тарас Кремень
Источник фото: СМИ
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Работники территориальных центров комплектования должны владеть украинским языком и говорить на нем при выполнении своих обязанностей. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Как отметил Кремень, согласно статьям 9 и 15 закона о государственном языке, работники ТЦК и СП обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, украинский язык также нужно использовать в нормативных актах, документации, делопроизводстве, командах, обучении, воспитательных мероприятиях, другом уставном общении и служебной деятельности.

«Соблюдение требований языкового закона об обязательном использовании государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства», – отметил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Минреинтеграции Ирина Верещук предлагает набирать женщин для работы в ТЦК. По ее мнению, это может высвободить мужчин для службы в боевых частях.

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