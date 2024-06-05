Работники ТЦК должны применять украинский язык при исполнении служебных обязанностей – Тарас Кремень

Языковой омбудсмен напомнил сотрудникам ТЦК о законе о государственном языке.

Источник фото: СМИ

Работники территориальных центров комплектования должны владеть украинским языком и говорить на нем при выполнении своих обязанностей. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Как отметил Кремень, согласно статьям 9 и 15 закона о государственном языке, работники ТЦК и СП обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, украинский язык также нужно использовать в нормативных актах, документации, делопроизводстве, командах, обучении, воспитательных мероприятиях, другом уставном общении и служебной деятельности.

«Соблюдение требований языкового закона об обязательном использовании государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства», – отметил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Минреинтеграции Ирина Верещук предлагает набирать женщин для работы в ТЦК. По ее мнению, это может высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.