Нововведения для туроператоров: особенности налогообложения туристических услуг

Налоговая служба Днепропетровщины разъяснила особенности налогообложения туристических услуг.

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области информирует об особенностях налогообложения туристических услуг в соответствии с Налоговым кодексом Украины (НКУ).

Согласно пункту 207.2 статьи 207 НКУ, базой налогообложения при поставке туристическим оператором туристического продукта (услуги) для потребления на территории Украины является вознаграждение. Оно определяется как разница между стоимостью поставленного туристического продукта и расходами, понесенными на его приобретение или создание.

Так же, в соответствии с пунктом 207.3 статьи 207 НКУ, базой налогообложения при поставке туристических услуг для потребления за пределами Украины является вознаграждение, определенное как разница между стоимостью услуг и расходами на их приобретение или создание.

Дата возникновения налоговых обязательств у туристического оператора при поставке туристического продукта определяется датой оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуги. В то же время, право на отнесение сумм налога в налоговый кредит возникает на дату получения товаров или услуг, что подтверждается налоговой накладной (п. 207.6 ст. 207 НКУ).

Таким образом, налоговые обязательства у туристического оператора не возникают на дату получения аванса за туристический продукт. Они формируются только после оформления документа, подтверждающего факт поставки туристического продукта или услуги.

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