McDonald's проиграл суд за товарный знак Big Mac

Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonald's потеряла товарный знак Big Mac. Соответствующее решение было принято Общим судом (первое звено Суда Европейского Союза)
«McDonald's не доказал подлинного использования в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе относительно определенных товаров и услуг», – говорится в решении суда.
В основе решения лежит попытка ирландской сети фастфуда Supermac в 2017 году запретить использование McDonald's названия Big Mac, которое американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.
Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) отклонило заявление Supermac's и подтвердило использование McDonald's этого термина для сэндвичей с мясом и курицей, что побудило ирландскую компанию оспорить это решение.
Supermac's открыла свои первые рестораны в Голуэе в 1978 году. Сеть фастфудов продает гамбургеры с говядиной и курицей, а также жареные куриные наггетсы и сэндвичи.
Суд отклонил доказательства McDonald's и частично аннулировал и изменил решение EUIPO.
Решение еще может быть обжаловано во втором звене – Суде ЕС.
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