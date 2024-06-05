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McDonald's проиграл суд за товарный знак Big Mac

16:42, 5 июня 2024
Сеть ресторанов быстрого питания больше не сможет использовать торговую марку Big Mac для продуктов из птицы на территории ЕС.
McDonald's проиграл суд за товарный знак Big Mac
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Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonald's потеряла товарный знак Big Mac. Соответствующее решение было принято Общим судом (первое звено Суда Европейского Союза)

«McDonald's не доказал подлинного использования в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе относительно определенных товаров и услуг», – говорится в решении суда.

В основе решения лежит попытка ирландской сети фастфуда Supermac в 2017 году запретить использование McDonald's названия Big Mac, которое американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) отклонило заявление Supermac's и подтвердило использование McDonald's этого термина для сэндвичей с мясом и курицей, что побудило ирландскую компанию оспорить это решение.

Supermac's открыла свои первые рестораны в Голуэе в 1978 году. Сеть фастфудов продает гамбургеры с говядиной и курицей, а также жареные куриные наггетсы и сэндвичи.

Суд отклонил доказательства McDonald's и частично аннулировал и изменил решение EUIPO.

Решение еще может быть обжаловано во втором звене – Суде ЕС.

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