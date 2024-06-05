Можно ли спилить ветки соседского дерева, если они растут над вашим участком

Что делать, если ветки кустов и деревьев проникают из соседнего земельного участка.

Источник фото: Depositphotos

Соседские войны возникают по множеству причин и одна из них – это деревья, которые так и норовят раскинуть свои ветки на чужой участок.

В случае проникновения корней и ветвей деревьев с одного земельного участка на другой собственники и землепользователи земельных участков вправе отрезать корни деревьев и кустов, проникающих из соседнего земельного участка, если такое проникновение является преградой в использовании земельного участка по целевому назначению.

Это отметили в Системе безвозмездной юридической помощи.

Следовательно, если ветви дерева, растущие к соседу, являются препятствием в использовании его земельного участка по целевому назначению, то этот сосед имеет право срезать эти ветви.

Целевое назначение земельного участка может указываться в государственном акте на право собственности на земельный участок, свидетельстве о праве на наследство, выписке из Государственного земельного кадастра, договоре аренды земельного участка и т.п.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.