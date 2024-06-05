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Рыбак нашел в водах Нью-Йорка сейф с $100 000 в водах Нью-Йорка

22:18, 5 июня 2024
Мужчина поймал и вытащил на магнит вместо мусора сейф с деньгами.
Рыбак нашел в водах Нью-Йорка сейф с $100 000 в водах Нью-Йорка
Источник фото: АР
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Рыбак Джеймс Кейн, который использует мощный магнит для вылова мусора из вод Нью-Йорка, нашел сейф, наполненный мокрыми стодолларовыми купюрами. Об этом сообщает Associated Press.

Девушка Кейна, Барби Агостини, снимала на видео, как он вытащил сейф из озера в парке Флашинг-Медоус. На кадрах видно, как мужчина вынимает из сейфа мокрые и грязные купюры с изображением Бенджамина Франклина.

«О, это деньги! Вот это да! Стопки купюр!» - воскликнул Кейн на видео.

Пара подсчитала, что в сейфе было около 100 000 долларов, хотя часть купюр была повреждена и слиплась. На купюрах была трехмерная защитная лента, свидетельствующая об их недавнем происхождении, но на сейфе не было никаких указаний на владельца.

Кейн и Агостини обратились в полицию, чтобы сообщить о находке, но правоохранители заявили, что нет доказательств преступления. Департамент полиции Нью-Йорка отметил, что «стоимость и подлинность предполагаемой валюты» невозможно определить из-за ее «значительно разрушенного состояния».

Пара планирует отнести деньги в Бюро гравировки и печати в Вашингтоне, чтобы обменять их на новые доллары. Хотя они признают, что часть купюр может быть слишком повреждена для обмена. Кейн и Агостини хотят использовать деньги для покупки нового автомобиля и оборудования для создания контента.

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