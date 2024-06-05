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Рибак знайшов у водах Нью-Йорку сейф із $100 000

22:18, 5 червня 2024
Чоловік спіймав та витягнув на магніт замість сміття сейф з грошима.
Рибак знайшов у водах Нью-Йорку сейф із $100 000
Джерело фото: АР
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Рибалка Джеймс Кейн, який використовує потужний магніт для вилову сміття з вод Нью-Йорка, знайшов сейф, наповнений мокрими стодоларовими купюрами. Про це повідомляє Associated Press.

Дівчина Кейна, Барбі Агостіні, знімала на відео, як він витягнув сейф із озера в парку Флашинг-Медоус. На кадрах видно, як чоловік виймає з сейфа мокрі та брудні купюри з зображенням Бенджаміна Франкліна.

«О, це гроші! Оце так! Стоси купюр!» — вигукнув Кейн на відео.

Пара підрахувала, що в сейфі було близько 100 000 доларів, хоча частина купюр була пошкоджена і злиплася. На купюрах була тривимірна захисна стрічка, що свідчить про їх недавнє походження, але на сейфі не було ніяких вказівок на власника.

Кейн і Агостіні звернулися до поліції, щоб повідомити про знахідку, але правоохоронці заявили, що немає доказів злочину. Департамент поліції Нью-Йорка зазначив, що «вартість і справжність передбачуваної валюти» неможливо визначити через її «значно зруйнований стан».

Пара планує віднести гроші до Бюро гравіювання та друку у Вашингтоні, щоб обміняти їх на нові долари. Хоча вони визнають, що частина купюр може бути занадто пошкоджена для обміну. Кейн і Агостіні хочуть використати гроші для купівлі нового автомобіля та обладнання для створення контенту.

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