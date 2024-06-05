Чи можна спиляти гілки сусідського дерева, якщо вони ростуть над вашою ділянкою

Що робити, якщо гілки кущів та дерев проникають із сусідньої земельної ділянки.

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Сусідські війни виникають з безлічі причин і одна з них – це дерева, які так і норовлять розкинути свої гілки на чужу ділянку.

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

На цьому наголосили у Системі безоплатної правничої допомоги.

Отже, якщо гілки дерева, які ростуть до сусіда є перепоною у використання його земельної ділянки за цільовим призначенням, то цей сусід має право зрізати ці гілки.

Цільове призначення земельної ділянки може вказуватися в державному акті на право власності на земельну ділянку, свідоцтві про право на спадщину, витязі з Державного земельного кадастру, договорі оренди земельної ділянки, тощо.

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