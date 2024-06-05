McDonald’s програв суд за товарний знак Big Mac

Мережа ресторанів швидкого харчування більше не зможе використовувати торгову марку Big Mac для продуктів із птиці на території ЄС.

Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування McDonald's втратила товарний знак Big Mac. Відповідне рішення ухвалив Генеральний суд ЄС.

«McDonald's не довів справжнього використання протягом безперервного п'ятирічного періоду в Європейському Союзі щодо певних товарів та послуг», – йдеться у рішенні суду.

В основі рішення лежить спроба ірландської мережі фастфуду Supermac's у 2017 році заборонити використання McDonald's назви Big Mac, яку американська компанія зареєструвала у 1996 році для продуктів з м'яса та птиці, а також послуг, що надаються у ресторанах.

Відомство інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) відхилило заяву Supermac's та підтвердило використання McDonald's цього терміну для сендвічів з м'ясом та куркою, що спонукало ірландську компанію оскаржити це рішення.

Supermac's відкрила свої перші ресторани в Голуеї в 1978 році. Мережа фастфудів продає гамбургери з яловичиною та куркою, а також смажені курячі нагетси та сендвічі.

Генеральний суд відхилив докази McDonald's і частково анулював та змінив рішення EUIPO.

Рішення може бути оскаржене у Суді Європейського Союзу.

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