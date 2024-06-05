Нововведення для туроператорів: особливості оподаткування туристичних послуг

Податкова служба Дніпропетровщини роз'яснила особливості оподаткування туристичних послуг.

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області інформує про особливості оподаткування туристичних послуг відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ).

Згідно з пунктом 207.2 статті 207 ПКУ, базою оподаткування при постачанні туристичним оператором туристичного продукту (послуги) для споживання на території України є винагорода. Вона визначається як різниця між вартістю поставленого туристичного продукту та витратами, понесеними на його придбання або створення.

Так само, відповідно до пункту 207.3 статті 207 ПКУ, базою оподаткування при постачанні туристичних послуг для споживання за межами України є винагорода, визначена як різниця між вартістю послуг і витратами на їх придбання або створення.

Дата виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту визначається датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуги. Водночас, право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає на дату отримання товарів або послуг, що підтверджується податковою накладною (п. 207.6 ст. 207 ПКУ).

Таким чином, податкові зобов'язання у туристичного оператора не виникають на дату отримання авансу за туристичний продукт. Вони формуються лише після оформлення документа, який підтверджує факт постачання туристичного продукту чи послуги.

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