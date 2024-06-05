Працівники ТЦК повинні застосовувати українську мову під час виконання службових обов’язків – Тарас Кремінь

Мовний омбудсмен нагадав співробітникам ТЦК про закон про державну мову.

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Працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Як зазначив Кремінь, відповідно до статей 9 та 15 закону про державну мову, працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Крім того українську мову також треба використовувати в нормативних актах, документації, діловодстві, командах, навчання, виховних заходах, іншому статутному спілкуванні та службовій діяльності.

«Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пропонує набирати жінок для роботи в ТЦК. На її думку, це може вивільнити чоловіків для служби у бойових частинах.

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