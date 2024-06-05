Рада приняла в первом чтении законопроект о развитии системы конфиденциальной связи

Законопроект определяет создание правовых основ функционирования Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети в условиях новейших технологий.

Фото: uss.gov.ua

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №10273 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети».

Законопроект определяет создание правовых основ функционирования Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети в условиях новейших технологий.

Закон Украины «О Национальной системе конфиденциальной связи» разработанный в 2002 году не урегулирует вопросы происходящих технологических изменений. Сейчас ведутся работы по созданию защищенного узла (системы) взаимосоединения специальных информационно-коммуникационных систем (сетей) для обеспечения взаимодействия и межведомственного обмена информацией с ограниченным доступом в мирное время и в период чрезвычайного или военного положения.

Внедрение этой системы требует правового урегулирования, что и реализует законопроект, вводя новые термины и понятия.

Принятие закона позволит операторам НСКЗ предоставлять более широкий спектр современных услуг конфиденциальной связи. Также операторы смогут использовать при строительстве, модернизации и обеспечении функционирования НСКЗ новейшие технологии.

Также законопроект приводит законы о Национальной системе конфиденциальной связи и об основах обеспечения кибербезопасности Украины в соответствии с Законом об электронных коммуникациях.

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