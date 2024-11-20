В Україні більше 1000 пар одружились через «Дію»

1 170 пар вже офіційно одружились через послугу «Шлюб онлайн» в «Дії».

Джерело фото: Дія

Протягом трьох місяців з моменту запуску послуги «Шлюб онлайн» через застосунок «Дія», 1 170 пар офіційно стали чоловіком і дружиною. Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, шлюб онлайн є особливо важливим у часи війни, оскільки дозволяє швидко укласти шлюб для військових та пар, що перебувають на відстані. Сервіс став не лише революційним для України, а й здобув визнання на міжнародному рівні, потрапивши до списку найкращих винаходів світу за версією TIME.

«Шлюб у Дії долає відстань, паперову тяганину, бюрократію та економить час на важливе. Вибирайте швидкість та інноваційність — вибирайте Дію», — зазначив Федоров, закликаючи українців користуватися інноваційним сервісом для швидкого і зручного оформлення шлюбу.

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