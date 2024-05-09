Рада прийняла за основу законопроект щодо протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Законопроект передбачає удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Верховна Рада України 9 травня прийняла у першому читанні проект Закону 10249 щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

З підтримкою документа Україна досягає імплементації Стамбульської конвенції в національне законодавство.

«Дуже важливо створити ефективний механізм захисту постраждалих. Саме тому зміни, передбачені законопроектом, є важливими для здорового і демократичного суспільства, адже йдеться про встановлення неможливості застосування заходів примирення, якщо одна зі сторін подружжя вчиняла/вчиняє домашнє насильство, а також проведення медіації у випадках домашнього насильства та насильства за ознакою статі», - зазначає заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Проект Закону буде доопрацьовано до другого читання.

Раніше ми писали, що у Раді підтримали зміни до КУпАП щодо запобігання насильству стосовно жінок.

Крім того, до КПК внесуть зміни у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції щодо проведення освідування, експертизи та укладення угоди про примирення.

Додамо, низку статей Кримінального кодексу хочуть виключити з переліку тих, за якими провадження відбувається у формі приватного обвинувачення. Зокрема йдеться про домашнє насильство, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

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