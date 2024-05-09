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Рада прийняла за основу законопроект щодо протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

20:51, 9 травня 2024
Законопроект передбачає удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
Рада прийняла за основу законопроект щодо протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
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Верховна Рада України 9 травня прийняла у першому читанні проект Закону 10249 щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

З підтримкою документа Україна досягає імплементації Стамбульської конвенції в національне законодавство.

«Дуже важливо створити ефективний механізм захисту постраждалих. Саме тому зміни, передбачені законопроектом, є важливими для здорового і демократичного суспільства, адже йдеться про встановлення неможливості застосування заходів примирення, якщо одна зі сторін подружжя вчиняла/вчиняє домашнє насильство, а також проведення медіації у випадках домашнього насильства та насильства за ознакою статі», - зазначає заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Проект Закону буде доопрацьовано до другого читання.

Раніше ми писали, що у Раді підтримали зміни до КУпАП щодо запобігання насильству стосовно жінок.

Крім того, до КПК внесуть зміни у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції щодо проведення освідування, експертизи та укладення угоди про примирення.

Додамо, низку статей Кримінального кодексу хочуть виключити з переліку тих, за якими провадження відбувається у формі приватного обвинувачення. Зокрема йдеться про домашнє насильство, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

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