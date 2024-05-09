Рада приняла за основу законопроект о противодействии домашнему насилию и насилию по признаку пола

Законопроект предусматривает усовершенствование механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Верховная Рада Украины 9 мая приняла в первом чтении проект Закона 10249 об усовершенствовании механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

С поддержкой документа, Украина достигает имплементации Стамбульской конвенции в национальное законодательство.

«Очень важно создать эффективный механизм защиты пострадавших. Именно поэтому изменения, предусмотренные законопроектом, важны для здорового и демократического общества, ведь речь идет об установлении невозможности применения мер примирения, если одна из сторон супругов совершала/совершает домашнее насилие, а также проведение медиации в случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола», - отмечает заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Проект Закона будет доработан до второго чтения.

Ранее сообщалось, что в Раде поддержали изменения в КУоАП относительно предотвращении насилия в отношении женщин.

Кроме того, в УПК будут внесены изменения в связи с ратификацией Стамбульской конвенции о проведении обследования, экспертизы и заключении соглашения о примирении.

Добавим, ряд статей Уголовного кодекса хотят исключить из перечня тех, по которым производство происходит в форме частного обвинения. В частности, речь идет о домашнем насилии, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

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