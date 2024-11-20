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ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження судді до Франківського райсуду Львова

19:34, 20 листопада 2024
Подання з рекомендацією про відрядження судді до Франківського райсуду Львова внесли до Вищої ради правосуддя.
ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження судді до Франківського райсуду Львова
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20 листопада в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Селидівського міського суду Донецької області Коліщук Зоряни Миколаївни до Франківського районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала перевести суддю до Західного апеляційного господарського суду без конкурсу.

Також ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва.

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ВККС ВРП

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