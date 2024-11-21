За 18 тисяч доларів сприяв уникненню мобілізації та виїзду за кордон – підозрюється житель Запоріжжя

Він за гроші обіцяв чоловіка, що підлягають мобілізації, організувати проходження стаціонарного лікування з встановленням діагнозу для подальшого виключення з військового обліку.

Повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, який за 18 тисяч доларів сприяв уникненню мобілізації та безперешкодному виїзду за кордон. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, 36-ти річний зловмисник організував злочинну схему збагачення на оформленні документів для безперешкодного перетину чоловіками призовного віку державного кордону України.

Він за гроші обіцяв громадянам, що підлягають мобілізації, організувати проходження стаціонарного лікування з встановленням необхідного діагнозу для подальшого виключення з військового обліку.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час отримання 18 тисяч доларів за пропоновану послугу.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

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