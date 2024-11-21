За 18 тисяч доларів сприяв уникненню мобілізації та виїзду за кордон – підозрюється житель Запоріжжя

Повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, який за 18 тисяч доларів сприяв уникненню мобілізації та безперешкодному виїзду за кордон. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
За даними слідства, 36-ти річний зловмисник організував злочинну схему збагачення на оформленні документів для безперешкодного перетину чоловіками призовного віку державного кордону України.
Він за гроші обіцяв громадянам, що підлягають мобілізації, організувати проходження стаціонарного лікування з встановленням необхідного діагнозу для подальшого виключення з військового обліку.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час отримання 18 тисяч доларів за пропоновану послугу.
Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.