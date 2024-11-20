Стало відомо, чи може новостворена юрособа обрати єдиний податок 3% та бути платником ПДВ

Новостворена юрособа, яка обрала третю групу спрощеної системи з дня її держреєстрації, може обрати виключно ставку єдиного податку в розмірі 5% доходу.

Головне управління ДПС у Івано-Франківській області роз’яснило, чи може новостворена юридична особа обрати ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, що передбачає сплату ПДВ.

Відповідно до п. 293.3 ст. 293 глави 1 розд. ХIV Податкового кодексу України відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

2) 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Абзацом другим п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 глави 1 розд. ХIV ПКУ передбачено, що зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Згідно із п.п. «б» п.п. 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ глави 1 розд. ХIV ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відс., може бути обрана платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відс., у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розд. V ПКУ.

Відповідно до абзацу другого п. 183.4 ст. 183 розд. V ПКУ у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до п.п. «б» п.п. 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому п. 183.4 ст. 183 розд. V ПКУ, діє з першого числа календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість (абзац другий п. 183.5 ст. 183 розд. V ПКУ).

Таким чином, новостворена юридична особа, яка обрала третю групу спрощеної системи оподаткування з дня її державної реєстрації, може обрати виключно ставку єдиного податку у розмірі 5 відс. доходу, що не передбачає сплату податку на додану вартість.

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