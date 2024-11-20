На Вінниччині чоловік вчиняв домашнє насильство над матір’ю — як його покарав суд

Кривдник мешкав разом зі старенькою матір’ю та, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, систематично вчиняв стосовно неї психологічне насильство, словесно погрожуючи фізичною розправою.

На Вінниччині чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над матір’ю, засуджено до 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, прокурорами Жмеринської окружної прокуратури доведено у суді винуватість 45-річного місцевого жителя у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України (умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо іншої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань потерпілої особи).

Вироком Жмеринського районного суду Вінницької області йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі.

Кривдник, раніше засуджений до позбавлення волі за майнові злочини, мешкав разом зі старенькою матір’ю та, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, систематично вчиняв стосовно неї психологічне насильство, словесно погрожуючи фізичною розправою.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.