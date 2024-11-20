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В Винницкой области мужчина совершал домашнее насилие над матерью — как его наказал суд

22:00, 20 ноября 2024
Обидчик жил вместе со старенькой матерью и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал по отношению к ней психологическое насилие, словесно угрожая физической расправой.
В Винницкой области мужчина совершал домашнее насилие над матерью — как его наказал суд
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В Винницкой области мужчина, который совершал домашнее насилие над матерью, приговорен к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, прокурорами Жмеринской окружной прокуратуры доказана в суде виновность 45-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины (преднамеренное систематическое совершение психологического насилия в отношении другого лица, с которым виновный находится в семейных отношениях, что привело к психологическим страданиям потерпевшего).

Приговором Жмеринского районного суда Винницкой области ему назначено наказание – 6 лет лишения свободы.

Обидчик, ранее приговоренный к лишению свободы за имущественные преступления, проживал вместе со старенькой матерью и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал по отношению к ней психологическое насилие, словесно угрожая физической расправой.

В настоящее время приговор законной силы не вступил в силу.

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