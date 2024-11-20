Стало известно, может ли вновь созданное юрлицо выбрать единый налог 3% и быть плательщиком НДС

Вновь созданное юрлицо, избравшее третью группу упрощенной системы со дня ее госрегистрации, может выбрать исключительно ставку единого налога в размере 5% дохода.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, может ли вновь юридическое лицо выбрать ставку единого налога, установленную для третьей группы, предусматривающей уплату НДС.

Согласно п. 293.3 ст. 293 главы 1 разд. ХIV Налогового кодекса Украины процентная ставка единого налога для плательщиков третьей группы устанавливается в размере:

1) 3% дохода – в случае уплаты налога на добавленную стоимость согласно НКУ;

2) 5% дохода – при включении налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Абзацем вторым п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 главы 1 разд. ХIV НКУ предусмотрено, что зарегистрированные в установленном законом порядке субъекты хозяйствования (новообразованные), которые в течение 10 дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для третьей группы, не предусматривающей уплаты налога на добавленную стоимость, считающаяся плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации.

Согласно п.п. "б" о.п. 4 п. 293.8 ст. 293 НКУ главы 1 разд. ХIV НКУ ставка единого налога, определенная для третьей группы в размере 3 проц., может быть избрана плательщиком единого налога третьей группы, избравшей ставку единого налога в размере 5 проц., в случае добровольного изменения ставки единого налога путем подачи заявления об изменении ставки единого налога налога не позднее чем за 10 календарных дней до начала календарного квартала, в котором будет применяться новая ставка, и регистрации такого плательщика единого налога плательщиком налога на добавленную стоимость в порядке, установленном разд. V НКУ.

В соответствии с абзацем вторым п. 183.4 ст. 183 разд. V НКУ при изменении ставки единого налога в соответствии с п.п. "б" о.п. 4 п. 293.8 ст. 293 НКУ регистрационное заявление подается не позднее 10 календарных дней до начала календарного месяца, в котором будет применяться ставка единого налога, предусматривающая уплату налога на добавленную стоимость.

Регистрация лиц, указанных в абзаце втором п. 183.4 ст. 183 разд. V НКУ, действует с первого числа календарного месяца, в котором будет применяться ставка единого налога, предусматривающая уплату налога на добавленную стоимость (абзац второй п. 183.5 ст. 183 разд. V НКУ).

Таким образом, вновь юридическое лицо, избравшее третью группу упрощенной системы налогообложения со дня ее государственной регистрации, может выбрать исключительно ставку единого налога в размере 5 проц. дохода, не предусматривающего уплату налога на добавленную стоимость.

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