За 18 тысяч долларов способствовал избежанию мобилизации и выезда за границу – подозревается житель Запорожья

Он за деньги обещал подлежащие мобилизации мужчину организовать прохождение стационарного лечения с установлением диагноза для дальнейшего исключения из военного учета.

Сообщено о подозрении жителю Запорожья, который за 18 тысяч долларов способствовал избежанию мобилизации и беспрепятственному выезду за границу. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, 36-летний злоумышленник организовал преступную схему обогащения на оформлении документов для беспрепятственного пересечения мужчинами призывного возраста государственной границы Украины.

Он за деньги обещал подлежащим мобилизации гражданам организовать прохождение стационарного лечения с установлением необходимого диагноза для дальнейшего исключения из военного учета.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины «с поличным» при получении 18 тысяч долларов за предлагаемую услугу.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.

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