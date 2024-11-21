За 18 тысяч долларов способствовал избежанию мобилизации и выезда за границу – подозревается житель Запорожья

Сообщено о подозрении жителю Запорожья, который за 18 тысяч долларов способствовал избежанию мобилизации и беспрепятственному выезду за границу. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.
По данным следствия, 36-летний злоумышленник организовал преступную схему обогащения на оформлении документов для беспрепятственного пересечения мужчинами призывного возраста государственной границы Украины.
Он за деньги обещал подлежащим мобилизации гражданам организовать прохождение стационарного лечения с установлением необходимого диагноза для дальнейшего исключения из военного учета.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины «с поличным» при получении 18 тысяч долларов за предлагаемую услугу.
Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.
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