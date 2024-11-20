ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Франковский райсуд Львова

Представление с рекомендацией о командировке судьи в Франковский райсуд Львова внесли в Высший совет правосудия.

20 ноября в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос командировки судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Селидовского городского суда Донецкой области Колищук Зоряны Николаевны в Франковский районный суд города Львова.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала перевести судью в Западный апелляционный хозяйственный суд без конкурса.

Также ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Соломенский райсуд Киева.

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