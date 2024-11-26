Захисникам, а також родинам загиблих, які перебувають на квартирному обліку в Києві, виплатять компенсацію

Загальна сума складає понад 850 мільйонів гривень.

Київ виплатить грошову компенсацію 337 киянам – захисникам, а також родинам загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку. Про це повідомили у КМДА.

За словами заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди, загальна сума складає понад 850 мільйонів гривень. Виплату такої компенсації проводять коштом субвенцій із державного бюджету місцевим.

«Понад 712 мільйонів гривень буде виплачено киянам – Захисникам та Захисницям з інвалідністю III групи внаслідок війни, які також належать до категорії внутрішньо переміщених осіб. Це 284 людини. Понад 137 мільйонів гривень будуть виплачені родинам загиблих киян – Захисників та Захисниць, а також ветеранам та ветеранкам з інвалідністю I-II групи внаслідок війни. Із цієї категорії грошову компенсацію отримають 53 людини», – зазначила Марина Хонда.

За словами посадовиці, обов’язкова умова отримання грошової компенсації – потреба в поліпшенні житлових умов та перебування на квартирному обліку в Києві.

«За додатковою інформацією отримувачі компенсації можуть звертатися до управлінь соціального захисту населення за місцем постановки на квартирний облік», – сказала Марина Хонда.

Виплати передбачені Постановами Кабінету Міністрів України № 719 від 19.10.2016 та № 280 від 18.04.2018.

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