У Києві чоловік встановив «розтяжку» з гранатою Ф-1 та викликав поліцейських, щоб підірвати їх в квартирі

Чоловік бажав підзаробити, тож погодився на вчинення теракту проти українських правоохоронців.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві чоловік встановив «розтяжку» з гранатою Ф-1 в орендованій квартирі та хотів підірвати поліцейських. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що 43-річний чоловік, який раніше неодноразово був засуджений, отримав через Telegram пропозицію заробити гроші, виконуючи певні завдання. Його першим випробувальним завданням став підпал шафи «Укрзалізниці» у Київській області, за що йому заплатили 100 доларів США.

Наступним завданням було встановлення вибухового пристрою в орендованій квартирі, за що обіцяли винагороду в розмірі 2000 доларів США.

На Печерську було орендовано квартиру на чотири дні, щоб реалізувати задумане. Відповідно до отриманих інструкцій, фігурант виготовив і встановив у приміщенні саморобний вибуховий пристрій у вигляді «розтяжки» з гранатою Ф-1, яка мала здетонувати у запланований момент. Вибух і його наслідки повинні були зафіксувати камери, розташовані в квартирі.

Невідома жінка зателефонувала до поліції, заявивши про домашнє насильство у квартирі, і повідомила, що двері відчинені, тож правоохоронці можуть зайти, хоча насправді квартира була порожньою.

Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з квартири.

Чоловіка, що встановив вибуховий пристрій та камери знайшли та затримали.

Йому повідомили про підозру у скоєнні терористичного акту, за що загрожує до 12 років позбавлення волі.

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