Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік встановив «розтяжку» з гранатою Ф-1 та викликав поліцейських, щоб підірвати їх в квартирі

10:59, 26 листопада 2024
Чоловік бажав підзаробити, тож погодився на вчинення теракту проти українських правоохоронців.
У Києві чоловік встановив «розтяжку» з гранатою Ф-1 та викликав поліцейських, щоб підірвати їх в квартирі
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві чоловік встановив «розтяжку» з гранатою Ф-1 в орендованій квартирі та хотів підірвати поліцейських. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що 43-річний чоловік, який раніше неодноразово був засуджений, отримав через Telegram пропозицію заробити гроші, виконуючи певні завдання. Його першим випробувальним завданням став підпал шафи «Укрзалізниці» у Київській області, за що йому заплатили 100 доларів США.

Наступним завданням було встановлення вибухового пристрою в орендованій квартирі, за що обіцяли винагороду в розмірі 2000 доларів США.

На Печерську було орендовано квартиру на чотири дні, щоб реалізувати задумане. Відповідно до отриманих інструкцій, фігурант виготовив і встановив у приміщенні саморобний вибуховий пристрій у вигляді «розтяжки» з гранатою Ф-1, яка мала здетонувати у запланований момент. Вибух і його наслідки повинні були зафіксувати камери, розташовані в квартирі.

Невідома жінка зателефонувала до поліції, заявивши про домашнє насильство у квартирі, і повідомила, що двері відчинені, тож правоохоронці можуть зайти, хоча насправді квартира була порожньою.

Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з квартири.

Чоловіка, що встановив вибуховий пристрій та камери знайшли та затримали.

Йому повідомили про підозру у скоєнні терористичного акту, за що загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

прокуратура поліція теракт Київ Телеграм

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Факт перебування у розшуку за порушення військового обліку блокуватиме можливість бронювання

Чоловіки, які не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку не зможуть розраховувати на бронювання.

Голосування співвласників багатоквартирного будинку буде здійснюватися через електронну систему – Кабмін прийняв постанову

Кабмін вирішив запровадити Систему управління багатоквартирними будинками, а також професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку».

МВС і Мінюст затвердили зміни задля виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у праві керування авто

Встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – МВС і Мінюст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень судів щодо ухилянтів.

Результати відбору керівника САП та директора НАБУ будуть оскаржувати до нового Вищого спеціалізованого адмінсуду

Результати конкурсів на керівників САП, НАЗК і НАБУ будуть оскаржувати до Вищого спеціалізованого адміністративного суду – законопроект Кабміну.

Конкурс до апеляційних судів – IQ-тестування відбудеться після скасування вимоги про необхідність подолання бар’єру у 75% балів

Однак для конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС вимога у 75% балів залишається чинною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва