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В Киеве мужчина установил «растяжку» с гранатой Ф-1 и вызвал полицейских, чтобы подорвать их в квартире

10:59, 26 ноября 2024
Мужчина хотел подзаработать, поэтому согласился на совершение теракта против украинских правоохранителей.
В Киеве мужчина установил «растяжку» с гранатой Ф-1 и вызвал полицейских, чтобы подорвать их в квартире
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В Киеве мужчина установил «растяжку» с гранатой Ф-1 в съемной квартире и хотел подорвать полицейских. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что 43-летний мужчина, ранее неоднократно осужденный, получил через Telegram предложение заработать деньги, выполняя определенные задания. Его первой испытательной задачей стал поджог шкафа "Укрзализныци" в Киевской области, за что ему заплатили 100 долларов США.

Следующей задачей была установка взрывного устройства в съемной квартире, за что обещали вознаграждение в размере 2000 долларов США.

На Печерске была арендована квартира на четыре дня, чтобы реализовать задуманное. Согласно полученным инструкциям, фигурант изготовил и установил в помещении самодельное взрывное устройство в виде растяжки с гранатой Ф-1, которая должна была сдетонировать в запланированный момент. Взрыв и его последствия должны были зафиксировать камеры в квартире.

Неизвестная женщина позвонила в полицию, заявив о домашнем насилии в квартире, и сообщила, что дверь открыта, поэтому правоохранители могут зайти, хотя на самом деле квартира была пустая.

Открытие двери привело к детонации гранаты, однако правоохранители успели выбежать из квартиры.

Мужчину, установившего взрывное устройство, камеры нашли и задержали.

Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта, за что грозит до 12 лет лишения свободы.

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