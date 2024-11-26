Нацбанк предварительно разработал графики работы банков на праздники

НБУ подготовил режим работы банков на конец 2024 и начало 2025 года.

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Национальный банк подготовил проект Регламента работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Проект постановления был обнародован на официальном сайте НБУ.

Согласно документу, обнародованному для обсуждения, предлагается такой режим работы:

31 декабря 2024 года

Система электронных платежей НБУ (СЕП) будет работать непрерывно, круглосуточно (24/7) с датой текущего календарного дня, согласно установленного Технологического регламента.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы через НБУ и Укрэксимбанк будут производиться до 16:00.

Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клиринговом центре Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» («ПРОСТРАНСТВО») будут осуществляться в обычном режиме.

Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, депозитарий НБУ, а также автоматизированная информационная система НБУ для кредитных договоров с нерезидентами и валютный рынок Украины будут работать в обычном режиме.

1 января 2025 года

СЭП будет продолжать работу непрерывно, в режиме 24/7 с актуальной датой.

Вся банковская система Украины будет функционировать в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий НБУ, автоматизированная информационная система для кредитных договоров с нерезидентами, валютный рынок, а также клиринг и расчеты в системе «ПРОСТРАНСТВО» между участниками продолжат работу в стандартном режиме.

Во время военного положения в Украине отменен ряд положений трудового законодательства. В частности, праздничные дни больше не предполагают переноса выходного дня, даже если праздничный приходится на выходной (субботу или воскресенье).

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает бесперебойно 24/7/365, обеспечивая банкам возможность проводить платежи круглосуточно и без выходных в зависимости от потребностей клиентов и банковского учреждения.

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