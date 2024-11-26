Укрзализныця запускает беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов — Кишинев

Маршрут даст возможность более удобной поездки в аэропорт Молдовы.

Укрзализныця запускает новые сообщения в графике движения на 2025 год. Так, с 15 декабря поедут беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов – Кишинев.

У перевозчика указывают, что этот маршрут позволит более удобное путешествие для жителей Львова и агломерации к аэропорту Молдовы и в обратном направлении.

В УЗ отмечают, что поезд будет отправляться из Львова через день в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30.

В обратном направлении из Кишинеу поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40.

Билеты будут доступны в приложении Укрзализныци и на сайте.

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