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Минобороны приостановило использование 120-миллиметровых мин в ВСУ – что известно

10:36, 26 ноября 2024
Комиссия расследует причины нештатного срабатывания боеприпасов, они изъяты.
Минобороны приостановило использование 120-миллиметровых мин в ВСУ – что известно
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Министерство обороны заявило, что уже три недели активно занимается расследованием причин нештатного износа 120-миллиметровых мин.

Использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения приостановлено – до завершения установления причин нештатного срабатывания.

Кроме того, партию поставленных боеприпасов изъято для последующих исследований. В то же время, будут поставлены мины импортного производства.

«Предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности, некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению», - указывают в Минобороны.

Сообщается, что по этому факту Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство. По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения по ответственным должностным лицам.

В то же время в ведомстве отметили, что «отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, поступающую от военных или появляющуюся, в частности, в СМИ».

Из-за чувствительности вопроса детали расследования остаются закрытыми.

«Минобороны работает в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Ведь из-за продолжающейся российской агрессии информация о ходе работы является чувствительной, поэтому остается с ограниченным доступом», - добавили там.

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ВСУ Минобороны

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