Міноборони призупинило використання 120-міліметрових мін в ЗСУ – що відомо

Комісія розслідує причини нештатного спрацювання боєприпасів, їх вилучено.

Міністерство оборони заявило, що вже три тижні активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Наразі використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи призупинено – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Окрім того, партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

«Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження», - вказують у Міноборони.

Повідомляється, що за цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб.

Водночас у відомстві наголосили, що «відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ».

Через чутливість питання деталі розслідування залишаються закритими.

«Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом», - додали там.

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