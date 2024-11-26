Укрзалізниця запускає безпересадкові купейні вагони сполученням Львів — Кишинеу

Маршрут дасть можливість більш зручної поїздки до аеропорту Молдови.

Укрзалізниця запускає нові сполучення в графіку руху на 2025 рік. Так, з 15 грудня поїдуть безпересадкові купейні вагони сполученням Львів — Кишинеу.

У перевізника вказують, що цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку.

В УЗ зазначають, що поїзд відправлятиметься зі Львова через день о 15:00 та прибуватиме до Кишинеу об 11:30.

У зворотному напрямку, з Кишинеу, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40.

Квитки будуть доступні в застосунку Укрзалізниці та на сайті.

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