Нацбанк попередньо розробив графіки роботи банків на свята

НБУ підготував режим роботи банків на кінець 2024 року та початок 2025 року.

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Національний банк підготував проект Регламенту роботи системи електронних НБУ та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року. Проект постанови оприлюднили на офіційному сайті НБУ.

Згідно з документом, який оприлюднений для обговорення, пропонується такий режим роботи:

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів НБУ (СЕП) працюватиме безперервно, цілодобово (24/7) з датою поточного календарного дня, відповідно до встановленого Технологічного регламенту.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби через НБУ та Укрексімбанк здійснюватимуться до 16:00.

Кліринг і розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-кліринговому центрі Національної платіжної системи «Український платіжний простір» («ПРОСТІР») здійснюватимуться у звичайному режимі.

Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, депозитарій НБУ, а також автоматизована інформаційна система НБУ для кредитних договорів з нерезидентами та валютний ринок України працюватимуть у звичайному режимі.

1 січня 2025 року

СЕП продовжуватиме працювати безперервно, у режимі 24/7 з актуальною датою.

Уся банківська система України функціонуватиме у звичайному режимі.

Система СЕРТИФ, депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для кредитних договорів з нерезидентами, валютний ринок, а також кліринг і розрахунки в системі «ПРОСТІР» між учасниками продовжать роботу в стандартному режимі.

Під час воєнного стану в Україні скасовано низку положень трудового законодавства. Зокрема, святкові дні більше не передбачають перенесення вихідного дня, навіть якщо святковий припадає на вихідний (суботу чи неділю).

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює безперебійно 24/7/365, забезпечуючи банкам можливість проводити платежі цілодобово та без вихідних, залежно від потреб клієнтів та банківської установи.

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