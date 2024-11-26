Защитникам, а также семьям погибших, состоящим на квартирном учете в Киеве, выплатят компенсацию

Общая сумма составляет более 850 миллионов гривен.

Киев выплатит денежную компенсацию 337 киевлянам – защитникам, а также семьям погибших, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и состоят на квартирном учете. Об этом сообщили в КГГА.

По словам заместительницы главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марины Хонды, общая сумма составляет более 850 миллионов гривен. Выплату такой компенсации проводят за счет субвенций из государственного бюджета местным.

«Более 712 миллионов гривен будут выплачены киевлянам – Защитникам и Защитницам с инвалидностью III группы в результате войны, которые также относятся к категории внутренне перемещенных лиц. Это 284 человека. Более 137 миллионов гривен будут выплачены семьям погибших киевлян – Защитников и Защитниц, а также ветеранам и ветеранкам с инвалидностью I-II группы в результате войны. Из этой категории денежную компенсацию получат 53 человека», – отметила Марина Хонда.

По словам должностного лица, обязательное условие получения денежной компенсации – необходимость улучшения жилищных условий и пребывания на квартирном учете в Киеве.

«За дополнительной информацией получатели компенсации могут обращаться в управления социальной защиты населения по месту постановки на квартирный учет», – сказала Марина Хонда.

Выплаты предусмотрены Постановлениями Кабинета Министров Украины №719 от 19.10.2016 и №280 от 18.04.2018.

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