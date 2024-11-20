Володимир Зеленський затвердив склад комісії з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя

Володимир Зеленський затвердив склад конкурсної комісії з добору кандидатів до Вищої ради правосуддя за квотою Президента.

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Президент Володимир Зеленський 20 листопада підписав указ №775/2024 про конкурс з добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента.

Нагадаємо, наразі у ВРП дві вакансії за квотою Президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», указом затверджено Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом призначення на посаду члена ВРП.

Також затверджено склад конкурсної комісії. До нього увійшли:

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович — професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОФМАН Борис Якович — доцент кафедри політичних наук і права соціально-гуманітарного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЛИСИК Володимир Михайлович — доцент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЧЕРНЯК Євгенія Валеріївна — професор кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ШПАКОВИЧ Ольга Миколаївна — професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

Автор: Наталя Мамченко

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