Владимир Зеленский утвердил состав комиссии по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Президент Владимир Зеленский 20 ноября подписал указ №775/2024 о конкурсе по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента.
Напомним, в настоящее время в ВСП две вакансии по квоте Президента.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», указом утверждено Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом назначения на должность члена ВСП.
Также утвержден состав конкурсной комиссии. В него вошли:
БУРОМЕНСКИЙ Михаил Всеволодович - профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор (по согласию)
КОФМАН Борис Яковлевич - доцент кафедры политических наук и права социально-гуманитарного факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского, доктор юридических наук, профессор (по согласию)
ЛЫСИК Владимир Михайлович - доцент кафедры международного права факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко, кандидат юридических наук, доцент (по согласию)
ЧЕРНЯК Евгения Валерьевна - профессор кафедры конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, доцент (по согласию)
ШПАКОВИЧ Ольга Николаевна – профессор кафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор (по согласию).
Автор: Наталя Мамченко
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