В Армия+ запустили опрос военных о вознаграждениях за уничтоженную технику

Как работают социальные гарантии для защитников, – Минобороны запускает опрос.

Источник фото: Минобороны

В приложении «Армия+» стартовал новый опрос, организованный Департаментом внутреннего аудита Минобороны. Он касается реализации одной из ключевых социальных гарантий для военных - денежного вознаграждения или дополнительного отпуска за уничтожение или захват вражеской техники. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Цели опроса

Министерство обороны стремится выяснить:

Осведомлены ли военные о своем праве на вознаграждение.

Как эта гарантия реализуется на практике.

С какими трудностями сталкиваются военные в процессе получения выплат или отпусков.

Опрос продлится 14 дней. По его итогам Департамент подготовит рекомендации для улучшения механизма реализации этих прав.

Контекст

По данным Генштаба ВСУ, за почти три года войны украинские защитники уничтожили около 100 000 единиц вражеской техники. Военнослужащие имеют право на денежную премию или дополнительный отпуск за такие достижения.

Эффективность приложения «Армия+»

Предыдущие опросы в приложении уже показали свою результативность: собранные мнения военных помогли улучшить обучение, питание и условия службы.

«Присоединяйтесь к опросу. Ваш голос важен, ведь вместе мы делаем систему более эффективной и справедливой», - призвал министр обороны.

Знание своих прав и обратная связь от военных помогают совершенствовать социальные гарантии и поддерживать защитников Украины.

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