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В Армія+ запустили опитування військових про винагороди за знищену техніку

18:04, 20 листопада 2024
Як працюють соціальні гарантії для захисників, – Міноборони запускає опитування.
В Армія+ запустили опитування військових про винагороди за знищену техніку
Джерело фото: Міноборони
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У застосунку «Армія+» стартувало нове опитування, організоване Департаментом внутрішнього аудиту Міноборони. Воно стосується реалізації однієї з ключових соціальних гарантій для військових — грошової винагороди або додаткової відпустки за знищення чи захоплення ворожої техніки. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Цілі опитування

Міністерство оборони прагне з'ясувати:

  • Чи обізнані військові про своє право на винагороду.
  • Як ця гарантія реалізується на практиці.
  • З якими труднощами стикаються військові у процесі отримання виплат чи відпусток.

Опитування триватиме 14 днів. За його підсумками Департамент підготує рекомендації для покращення механізму реалізації цих прав.

Контекст

За даними Генштабу ЗСУ, за майже три роки війни українські захисники знищили близько 100 000 одиниць ворожої техніки. Військовослужбовці мають право на грошову премію або додаткову відпустку за такі досягнення.

Ефективність застосунку «Армія+»

Попередні опитування у застосунку вже показали свою результативність: зібрані думки військових допомогли покращити навчання, харчування та умови служби.

«Долучайтеся до опитування. Ваш голос важливий, адже разом ми робимо систему ефективнішою і справедливішою», — закликав міністр оборони.

Знання своїх прав і зворотний зв'язок від військових допомагають удосконалювати соціальні гарантії та підтримувати захисників України.

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Міноборони Рустем Умєров Армія+

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